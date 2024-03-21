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03:23, 21 марта 2024Из жизни

Уволенную из-за порнокарьеры учительницу снова уволили

Brianna Coppage

Brianna Coppage. Фото: St. Clair High School

Учительница из США, которую уволили из школы за аккаунт на сайте OnlyFans, снова потеряла работу по той же причине. Об этом пишет Daily Mail.

В сентябре 28-летнюю Брианну Коппейдж отстранили от работы в школе, где она преподавала более двух лет. Администрация учебного заведения обнаружила, что у женщины есть аккаунт на платформе OnlyFans. На страничке имелась большая подборка порнографического контента, включая ролики со сценами группового секса. Коппейдж рассказала, что начала подрабатывать в порно из-за низкой зарплаты и чтобы выплатить долг за образование.

Вскоре после увольнения Коппейдж почувствовала, что ей не хватает стабильной офисной работы и рутины, и это негативно отражается на ее психологическом здоровье. Хотя эротический контент приносил ей достаточный доход, женщина устроилась социальным работником в частную медицинскую компанию. Коппейдж честно написала в своем резюме, что у нее есть дополнительный источник заработка, рассказала о причинах ухода с предыдущего места работы, приложила ссылки и контакты. Ее приняли, однако уволили всего спустя несколько дней.

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«Они признали, что не проверяли мои рекомендации и не гуглили меня, прежде чем нанять. Они утверждают, что я нарушила их политику в отношении социальных сетей, но не отвечают, как именно я это сделала. Я продержалась пять дней, прежде чем меня отправили в отпуск, а затем уволили», — рассказала американка.

Ранее Коппейдж рассказала в социальных сетях, что фанаты «достают ее» одной просьбой. «Просьбы о личной встрече просто вышли из-под контроля. Если я захочу встретиться с вами, я первая с вами свяжусь», — обратилась модель к поклонникам.

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      Алиса Дмитриева
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