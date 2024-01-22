Уволенная за съемки в порно учительница назвала надоевшую просьбу фанатов

Бывшая учительница из США, которую уволили из школы за съемки в порно, назвала самую надоевшую ей просьбу поклонников. Об этом пишет Daily Star.

В сентябре 28-летнюю Брианну Коппейдж отстранили от работы в школе, где она преподавала больше двух лет. Администрация учебного заведения обнаружила, что у женщины есть аккаунт на платформе OnlyFans. На страничке имелась большая подборка порнографического контента, включая ролики со сценами группового секса. Коппейдж рассказала, что начала подрабатывать в порно из-за низкой зарплаты. После увольнения она полностью посвятила себя созданию контента для взрослых.

В январе Коппейдж рассказала в социальных сетях, что фанаты «достают ее» одной просьбой. «Просьбы о личной встрече просто вышли из-под контроля. Если я захочу встретиться с вами, я первая с вами свяжусь», — обратилась модель к поклонникам.

Вокруг увольнения Коппейдж разгорелся крупный скандал. Женщина не скрывала, что у нее есть аккаунт на OnlyFans, однако отметила, что занимается съемками только в свободное время, и они никак не пересекались с преподаванием. Американка заявила, что во многом разделяет переживания тех, кто говорил, что ее записи могли найти школьники. Однако, по ее словам, дети не знали о ее подработке, пока об этом не растрезвонили взрослые.

В декабре сообщалось, что еще одна учительница из школы, где работала Коппейдж, снималась в порно. Ей оказалась 31-летняя Меган Гейтер, которая также взялась за эту подработку из-за низких доходов.

