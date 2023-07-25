Учительница забеременела и избежала тюрьмы за секс с 16-летним подростком

Daily Star: совратившая ученика преподавательница избежала тюрьмы благодаря беременности

В Австралии совратившая 16-летнего ученика учительница из штата Виктория избежала тюрьмы из-за беременности и проблем с психикой. Об этом сообщает Daily Star.

31-летняя Моника Оомс попала под суд за то, что в августе 2022 года завела роман со школьником. Было установлено, что женщина несколько раз занималась с подростком сексом на заднем сиденье своего автомобиля. Ради этих встреч мальчик тайно сбегал из дома.

В марте бывшая преподавательница признала себя виновной по всем пунктам обвинения, за что ей грозило до 10 лет тюрьмы. Однако суд принял во внимание ее «хрупкое психическое состояние» и приговорил к четырем годам общественного надзора и 300 часам общественных работ. Прокуратура обжаловала это решение, но вскоре выяснилось, что Оомс в положении, причем забеременела она в конце марта, в течение недели после вынесения приговора.

Теперь дата рассмотрения апелляции перенесена на неопределенный срок, а адвокат женщины уже заявил, что реального тюремного срока она не получит. Он также сказал во время заседания в июле, что некоторые события «иногда происходят в очень подходящее время».

Ранее сообщалось, что в США сотрудница Университета Арканзаса попала в тюрьму за совращение 15-летнего подростка. Женщина познакомилась с мальчиком в доме их общих знакомых.

