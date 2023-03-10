Учительница попала под суд за секс с подростком в автомобиле

7News: учительница из Австралии призналась в сексе с подростком

В австралийском штате Виктория школьная учительница призналась в неподобающих отношениях с подростком. Об этом сообщает 7News.

31-летняя Моника Оомс попала под суд, после того как администрация школы получила два анонимных письма. Автор посланий утверждал, что в августе 2022 года женщина завела роман с учеником. В ходе следствия выяснилось, что педагог сблизилась с подростком, которому на тот момент было 16 или 17 лет, когда он находился в «состоянии эмоциональной уязвимости».

Они переписывались в социальной сети, а позже начали встречаться лично. Оомс отправляла мальчику свои откровенные фото и писала, что любит его, на что тот отвечал взаимностью. Было установлено, что женщина несколько раз занималась с подростком сексом на заднем сиденье своего автомобиля. Ради этих встреч мальчик тайно сбегал из дома.

Сначала школьник отрицал любые предположения о связях с Оомс и предупредил ее о полицейском расследовании. После этого женщина удалила переписку с устройств, однако сотрудникам полиции удалось получить к ним доступ. Позже подросток признался, что хотел оградить женщину от неприятностей, так как считал ее своей подругой.

Мать мальчика заявила, что отношения с Оомс изменили его. «Мы могли открыто говорить о любых событиях в его жизни, но после этого инцидента между нами возник высокий барьер», — сказала она.

8 марта Оомс обвинили в четырех эпизодах изнасилования малолетнего. Адвокаты женщины рассказали, что в последние месяцы она находилась в психиатрической лечебнице, так как совершила попытку самоубийства.

Окончательный приговор Монике Оомс будет вынесен до конца марта.

Ранее сообщалось, что сотрудница школьной столовой из США была арестована за секс с учеником. Под суд попала 31-летняя Энди Розафорт из города Нью-Фэрфилд, штат Коннектикут.