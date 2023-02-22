Сотрудница школьной столовой попала под суд за секс с учеником

В США 31-летнюю сотрудницу средней школы арестовали за секс с учеником

В США арестовали сотрудницу школьной столовой, обвиняемую в сексуальном контакте с подростком. Об этом сообщает WTNH.

Под суд попала 31-летняя Энди Розафорт из города Нью-Фэрфилд, штат Коннектикут. Расследование в отношении женщины началось 17 января, когда администрация средней школы города обратилась в полицию. В заявлении говорилось о «неподобающих отношениях» между одним из учеников и Розафорт, которая работала помощницей при столовой.

Как рассказал один из свидетелей, во время вечеринки, в которой участвовали школьники, подросток покинул мероприятие, а после возвращения «вел себя странно». Позже он признался другу, что уходил, чтобы заняться сексом с Розафорт.

Ученик рассказал во время допроса, что несколько месяцев переписывался с женщиной в социальных сетях. Она присылала ему свои откровенные снимки и видеоролики и ожидала от него того же. Позже Розафорт предложила подростку встретиться, заехала за ним во время вечеринки и вступила в сексуальный контакт в своем автомобиле.

Школьник сказал, что после этого «почувствовал себя неловко» и попросил приятелей помочь заблокировать женщину в социальных сетях. Следователи обнаружили в телефоне подростка несколько откровенных видеозаписей Розафорт. В ее телефоне были также найдены компрометирующие материалы.

Женщину арестовали в понедельник, 20 февраля. Ее обвинили в изнасиловании, совращение малолетнего при помощи электронных средств связи и создании ситуации, опасной для здоровья ребенка. Розафорт внесла за себя залог в размере 100 тысяч долларов и была отпущена до следующего заседания суда, которое состоится 1 марта.

Ранее сообщалось, что в Канаде 85-летнюю бывшую учительницу начальной школы города Берлингтон обвинили в сексуальных преступлениях в отношении двух школьников. Преступления были совершены в 1980-х годах.