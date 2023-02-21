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05:00, 21 февраля 2023Из жизни

85-летнюю учительницу обвинили в сексе со школьниками

В Канаде бывшую учительницу обвинили в сексуальном насилии над школьниками спустя 40 лет

Фото: unsplash

В Канаде 85-летнюю бывшую учительницу начальной школы города Берлингтон обвинили в сексуальных преступлениях в отношении двух школьников, совершенных 40 лет назад. Об этом сообщает Insauga.

В июне 2022 года один из бывших учеников школы обратился в полицию. Он заявил, что подвергся сексуальному насилию со стороны учительницы Барбары Бакстер в 1982-1983 годах, когда учился в восьмом классе. Спустя полгода в полицию обратился еще один бывший ученик, который также учился в восьмом классе на момент совершения преступления педагогом и занимался с ней сексом в 1983-1984 годах.

Бакстер обвиняют в сексуальном насилии, а также в совершении актов грубой непристойности. Ее отпустили из-под стражи до суда под подписку о невыезде. Полиция продолжает расследование и ищет других возможных жертв учительницы.

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Сотрудники правоохранительных органов отметили, что обвинение в сексуальном насилии может быть выдвинуто в случае любого прикосновения, носящего сексуальный характер, без согласия потерпевшего. Кроме того, следователи утверждают, что у сексуальных преступлений не существует срока давности. Это означает, что независимо от того, как давно было совершено сексуальное насилие, о нем можно сообщить в полицию.

Ранее сообщалось, что в США проходит суд над учительницей математики, которая попала под арест за совращение девочки-подростка. Следователи также обнаружили, что педагог считала, что состоит с ученицей в романтических отношениях, и упрекала ее за то, что она встречается с неким мальчиком.

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Алиса Удовик
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