Учительница несколько месяцев занималась сексом с 13-летними школьниками

В США учительница из Теннесси совратила двух несовершеннолетних учеников

В США арестовали учительницу из штата Теннесси, которая совратила двух 13-летних учеников и несколько месяцев насиловала их. Об этом сообщает The Tennessee Conservative.

За решеткой оказалась 42-летняя Эшли Палмер, которая преподавала английский язык в средней школе округа Севир. По данным следствия, с июля-августа по декабрь женщина общалась с двумя своими учениками в мессенджерах и отправляла одному из них непристойные материалы. Кроме того, Палмер занималась сексом с каждым из несовершеннолетних более одного раза.

Женщину арестовали 19 декабря в городе Севьервилл. Возраст пострадавших не уточняется, однако известно, что Палмер преподавала школьникам 13-14 лет. После задержания женщину сразу же отстранили от работы до окончания следствия. 22 декабря Палмер внесла за себя залог и вышла из тюрьмы. Расследование продолжается.

Ранее в США арестовали учительницу математики из штата Кентукки, которая попыталась совратить 11-летнего ученика. Женщину задержали, когда ребенок садился к ней в машину.