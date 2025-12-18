Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:03, 18 декабря 2025Из жизни

Учительница попыталась заняться оральным сексом с 11-летним учеником и попалась с поличным

В США 36-летняя учительница попыталась совратить 11-летнего мальчика
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Louisville Metro Police

В США арестовали учительницу математики из штата Кентукки, которая попыталась совратить 11-летнего ученика. Об этом сообщает телеканал WAVE.

За решеткой оказалась 36-летняя Сидни Граф из города Луисвилл. Следствию удалось выяснить, что женщина завела близкие отношения с пятиклассником и обсуждала с ним интимные темы. В частности, речь шла об оральном сексе. Кроме того, Граф уже договорилась о встрече с мальчиком.

Женщина попалась с поличным 15 декабря, когда школьник садился в ее машину около дома. После задержания Граф призналась, что общалась с мальчиком. На следующий день в суде она отказалась признавать себя виновной в совращении несовершеннолетнего. Женщина находится в тюрьме, ей назначен залог в размере 100 тысяч долларов (восемь миллионов рублей).

Материалы по теме:
«По закону или по понятиям?» Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
«По закону или по понятиям?»Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
5 апреля 2021
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку» Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку»Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
26 мая 2022

Ранее сообщалось, что в США учительница, которую арестовали за совращение двух учеников, пошла на сделку со следствием и избежала тюрьмы. Женщина получила условный срок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о погибших членах экипажа судна в порту Ростова

    Белоусов предупредил о подготовке НАТО к большой войне. Когда это произойдет и чем ответит Россия

    «Эффект Долиной» напугал покупателей квартир. Как скандальное дело, за которым следила вся Россия, изменит рынок недвижимости

    Москвичам рассказали о теплой погоде

    В Москве загорелся склад с лакокрасочной продукцией

    Популярная блогерша попала в страшное ДТП

    ЕС потерпел неудачу в вопросе изъятия активов России

    В ВОЗ предупредили об исходящей от мигрантов угрозе для здоровья россиян

    Москвичам пообещали возвращение снега к Новому году

    Названа основная поддержка укрепившегося рубля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok