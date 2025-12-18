Учительница попыталась заняться оральным сексом с 11-летним учеником и попалась с поличным

В США 36-летняя учительница попыталась совратить 11-летнего мальчика

В США арестовали учительницу математики из штата Кентукки, которая попыталась совратить 11-летнего ученика. Об этом сообщает телеканал WAVE.

За решеткой оказалась 36-летняя Сидни Граф из города Луисвилл. Следствию удалось выяснить, что женщина завела близкие отношения с пятиклассником и обсуждала с ним интимные темы. В частности, речь шла об оральном сексе. Кроме того, Граф уже договорилась о встрече с мальчиком.

Женщина попалась с поличным 15 декабря, когда школьник садился в ее машину около дома. После задержания Граф призналась, что общалась с мальчиком. На следующий день в суде она отказалась признавать себя виновной в совращении несовершеннолетнего. Женщина находится в тюрьме, ей назначен залог в размере 100 тысяч долларов (восемь миллионов рублей).

Ранее сообщалось, что в США учительница, которую арестовали за совращение двух учеников, пошла на сделку со следствием и избежала тюрьмы. Женщина получила условный срок.