02:01, 15 декабря 2025Из жизни

Учительница изнасиловала двух подростков и избежала тюрьмы

В США учительница совратила двух школьников и получила два года тюрьмы условно
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Hananeko_Studio / Shutterstock / Fotodom

В США учительница, которую арестовали за совращение двух учеников, пошла на сделку со следствием и избежала тюрьмы. Об этом сообщает KWCH-DT.

Уитни Шулл из города Никерсон арестовали в июне. Согласно поданному в полицию заявлению, в период с 31 января по 15 марта женщина купила спиртные напитки для троих школьников и занялась сексом с двоими из них. Отмечается, что второй половой акт произошел без согласия школьника. Также она домогалась третьего ученика. В заявлении было сказано, что учительница удерживала его за руки и безуспешно пыталась изнасиловать.

Уточняется, что пострадавшим от действий Шулл подросткам было 16 и 17 лет. Учеником ее школы был только один из них. 12 декабря стало известно, что Шулл признала себя виновной по одному пункту обвинений о сексуальном насилии над школьником. Она также созналась, что покупала спиртное для подростков. В прокуратуре заявили, что женщина получит два года тюрьмы условно при условии, что успешно завершит обязательный курс терапии.

В случае нарушения правил отбытия условного заключения Шулл отправят в тюрьму на полный срок.

Ранее сообщалось, что в США учительница музыки из штата Коннектикут призналась в совращении 14-летнего ученика. Женщина сама сдалась полицейским.

