Учительница музыки призналась в совращении 14-летнего ученика

В США учительница музыки совратила 14-летнего школьника

В США учительница музыки из штата Коннектикут призналась в совращении 14-летнего ученика. Об этом сообщает WFSB.

39-летняя Сиара Пикар из города Мериден добровольно сдалась полиции 2 декабря. Женщина призналась, что несколько лет назад много раз занималась сексом с учеником. Пострадавший, которому сейчас 25 лет, рассказал об отношениях с учительницей родителям, после чего началось расследование. Выяснилось, что Пикар начала совращать школьника, когда ему было 14 лет. Когда ему было 16 и 17 лет, они много раз вступали в половую связь.

В августе женщину уже допрашивали по поводу отношений со школьником. Сначала Пикар все отрицала, но потом призналась, что была знакома с ним, и их отношения со временем стали слишком откровенными. При этом женщина утверждала, что занялась с ним сексом, только когда он поступил в колледж.

В итоге ее обвинили в пяти случаях совращения малолетних. Бывшая учительница отпущена под залог, первое судебное заседание по ее делу назначено на 16 декабря.

Ранее сообщалось, что в США учительница рисования из штата Канзас попала под суд за длительное совращение ученика. Женщина в течение длительного времени общалась с пострадавшим, манипулировала им, а в начале 2024 года изнасиловала.