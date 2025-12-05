Учительница рисования изнасиловала школьника

В США учительница из Канзаса попала под суд за совращение ученика

В США учительница рисования из штата Канзас попала под суд за длительное совращение ученика. Об этом сообщает KSN-TV.

Во вторник, 2 декабря, Николь Бэрд предстала перед судом в городе Уичито. Расследование против женщины началось в мае после того, как полиция получила информацию о ее связи с учеником, который уже окончил школу. Выяснилось, что Бэрд в течение длительного времени общалась с пострадавшим, манипулировала им, а в начале 2024 года изнасиловала.

Женщине предъявили обвинения по трем статьям, включая педофилию и сексуальное насилие учителя над школьником. Бэрд внесла за себя залог и находится на свободе. Следующее заседание по ее делу назначено на 19 декабря.

