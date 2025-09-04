37-летняя замужняя учительница призналась в сексе с двумя школьниками

WKXW: В США замужняя учительница из Нью-Джерси совратила двух школьников

Замужняя учительница из американского штата Нью-Джерси призналась, что совратила двух учеников и занималась с ними сексом. Об этом сообщает радиостанция WKXW.

37-летнюю Джули Риццителло, которая преподавала английский язык в школе города Уолл, взяли под стражу в среду, 3 июля 2024 года. Женщину обвинили в сексуальных отношениях с 18-летним учеником, которые продолжались около трех месяцев. 17 июля 2024 года Риццителло предъявили новое обвинение.

Следствие выяснило, что в 2017 году она состояла в сексуальных отношениях еще с одним школьником и «неоднократно вступала с ним в сексуальные контакты различного рода». Было также установлено, что в 2017 году Риццителло просила школьника удалить из их переписки все сообщения, где упоминались их роман и половые контакты. Известно, что в момент совершения преступления женщина была замужем и воспитывала ребенка.

В конце августа женщина признала себя виновной по обоим обвинениям. Ей может грозить до 10 лет тюрьмы с последующим пожизненным внесением в список лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности. Приговор Риццителло вынесут 9 января 2026 года.

Ранее в США арестовали помощницу учителя из штата Техас, которая весь учебный год домогалась 15-летней школьницы. Девушка обратилась в полицию после того, как учительница неподобающим образом прикоснулась к ней в классе.

