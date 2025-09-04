Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:10, 4 сентября 2025Из жизни

37-летняя замужняя учительница призналась в сексе с двумя школьниками

WKXW: В США замужняя учительница из Нью-Джерси совратила двух школьников
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Замужняя учительница из американского штата Нью-Джерси призналась, что совратила двух учеников и занималась с ними сексом. Об этом сообщает радиостанция WKXW.

37-летнюю Джули Риццителло, которая преподавала английский язык в школе города Уолл, взяли под стражу в среду, 3 июля 2024 года. Женщину обвинили в сексуальных отношениях с 18-летним учеником, которые продолжались около трех месяцев. 17 июля 2024 года Риццителло предъявили новое обвинение.

Следствие выяснило, что в 2017 году она состояла в сексуальных отношениях еще с одним школьником и «неоднократно вступала с ним в сексуальные контакты различного рода». Было также установлено, что в 2017 году Риццителло просила школьника удалить из их переписки все сообщения, где упоминались их роман и половые контакты. Известно, что в момент совершения преступления женщина была замужем и воспитывала ребенка.

Материалы по теме:
«По закону или по понятиям?» Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
«По закону или по понятиям?»Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
5 апреля 2021
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку» Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку»Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
26 мая 2022

В конце августа женщина признала себя виновной по обоим обвинениям. Ей может грозить до 10 лет тюрьмы с последующим пожизненным внесением в список лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности. Приговор Риццителло вынесут 9 января 2026 года.

Ранее в США арестовали помощницу учителя из штата Техас, которая весь учебный год домогалась 15-летней школьницы. Девушка обратилась в полицию после того, как учительница неподобающим образом прикоснулась к ней в классе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский допустил «корейский сценарий» для Украины

    Россиянин развелся с женой и пригрозил расчленить ее и расфасовать по пакетам

    Десятки россиян подхватили опасный вирус на пляжах Турции

    МИД России рассказал о злоключениях Запада в отношении российских пенсионеров

    Появились подробности о потерпевшем крушение в российском регионе самолете

    В СВР раскрыли план Мерца по передаче Украине дальнобойного оружия

    Российская разведка сообщила об одержимости Мерца одной идеей

    Погибших бойцов СВО оживляют в нейросетях. Кто и за сколько продает вдовам и матерям иллюзию прощания?

    Дегтярев рассказал о новом лимите на легионеров в РПЛ

    Племянник Галкина покинул Россию после начала СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости