Из жизни
08:00, 3 сентября 2025Из жизни

Помощница учителя год сексуально домогалась 15-летней школьницы

Никита Савин
Фото: Bexar County Central Records

В США арестовали помощницу учителя из школы города Сан-Антонио, штат Техас, которая весь учебный год домогалась 15-летней школьницы. Об этом сообщает телеканал KABB.

27-летнюю Присциллу Кастро арестовали 30 августа после того, как у полиции появились сведения о ее сексуальных контактах с несовершеннолетней. Согласно показаниям пострадавшей, весь учебный год женщина была чрезмерно ласкова с ней. Из-за этого школьница испытывала постоянный дискомфорт. Кроме того, Кастро регулярно звонила ей с различных номеров.

Ученица заявила, что в день окончания занятий она осталась с помощницей учителя наедине в классе. Там, согласно официальному обвинению, женщина неподобающим образом прикасалась к девушке.

После ареста Кастро внесла залог и вышла на свободу. В администрации школы заявили, что уволили ее в тот же день. Кастро запрещено появляться рядом с бывшим местом работы, а также контактировать с лицами младше 17 лет. Расследование продолжается.

Ранее в США арестовали учительницу труда из штата Висконсин, которая совратила 17-летнего ученика. На допросе женщина заявила, что пострадавший навязал ей сексуальные отношения.

