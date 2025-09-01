Учительница труда занялась сексом с учеником и обвинила его в домогательствах

В США арестовали учительницу труда из штата Висконсин, которая совратила 17-летнего ученика, занялась с ним сексом и обвинила в домогательствах. Об этом пишет издание Civic Media.

За решеткой оказалась 42-летняя Марси Циммерман из поселка Сент-Клауд. 28 августа ее обвинили по статьям о сексуальном насилии сотрудника школы над учеником, половом акте с ребенком и предоставлении ребенку вредоносных медиа-материалов.

Пострадавший сам обратился в полицию в июле. По его словам, сначала они общались с Циммерман только в школе, однако потом вступили в сексуальные отношения сначала по телефону, а позже при личных встречах. Юноша утверждает, что после окончания школы в 2024 году заблокировал все телефонные номера и аккаунты женщины в социальных сетях, а также попросил ее прервать общение. Однако Циммерман заблокировала номер бывшего ученика только 22 августа после того, как пыталась ему позвонить.

На допросе учительница заявила, что пострадавший навязал ей общение, а их сексуальная связь стала результатом его домогательств. В данный момент Циммерман назначен залог в размере 250 тысяч долларов (20 миллионов рублей). Первое слушанье по ее делу состоится 21 октября.

Ранее учительницу из американского штата Техас приговорили к условному сроку за совращение ученика. Женщина состояла в сексуальной связи с подростком около двух лет.

