«Учительница года» два года насиловала школьника и избежала тюрьмы

KTRK-TV: В США учительница получила условный срок за совращение 15-летнего

В США учительницу из штата Техас, которая совратила 15-летнего школьника и два года насиловала его, приговорили к условному сроку. Об этом сообщает KTRK-TV.

В 2023 году Брэндин Харгроув, которая работала в средней школе города Клют, предъявили обвинения по 12 пунктам статьи о сексуальном насилии над несовершеннолетним. По версии следствия, женщина впервые вступила в неподобающие отношения с подопечным в 2006 году, когда ему было 15 лет. Считается, что с тех пор на протяжении двух лет учительница регулярно занималась сексом с подростком. В сентябре 2023-го пострадавший согласился свидетельствовать против нее. Учительницу отстранили от занятий, а в декабре арестовали.

Харгроув была очень популярной учительницей в городе и удостаивалась звания «Учитель года». Арест женщины шокировал родителей ее подопечных. В среду, 27 августа, Харгроув признала себя виновной по всем 12 пунктам обвинения, однако избежала тюрьмы. В итоге она получила 10 лет условного срока с последующими 10 годами нахождения под надзором.

Окружной прокурор заявил, что женщина согласилась признать вину после разговора с пострадавшим. После ареста Харгроув следователи подозревали, что у нее могли быть и другие жертвы, однако эта версия не подтвердилась.

Ранее в Новой Зеландии суд смягчил наказание учительнице, совратившей несовершеннолетнего школьника. Женщине сократили срок более чем вдвое.

