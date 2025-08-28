Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:02, 28 августа 2025Из жизни

Учительнице смягчили наказание за секс с 15-летним мальчиком

В Новой Зеландии смягчен приговор учительнице, совратившей 15-летнего школьника
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Vereshchagin Dmitry / Shutterstock / Fotodom  

В Новой Зеландии суд смягчил наказание учительнице, совратившей несовершеннолетнего школьника. Об этом сообщает сайт Stuff.co.nz.

В мае 27-летнюю Майю Адамс приговорили к лишению свободы на 25 месяцев. После апелляции суд заменил тюремное заключение домашним арестом на 10 месяцев.

Адамс работала в школе учительницей английского языка. В июле 2023 года она познакомилась с 15-летним мальчиком в мессенджере Snapchat. Она стала регулярно флиртовать с ним, делала ему комплименты, покупала вейпы и давала свою кредитную карту. В сентябре 2023 года женщина отвезла мальчика на автостоянку и занялась с ним сексом.

Материалы по теме:
«По закону или по понятиям?» Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
«По закону или по понятиям?»Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
5 апреля 2021
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку» Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку»Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
26 мая 2022

Затем она стала отправлять ему фотографии в обнаженном виде и сообщения интимного характера. Две недели спустя учительница отвела подростка и его друга в кино и купила им алкоголь. Во время киносеанса она приставала к мальчику, а потом снова отвезла его на парковку, где неоднократно вступила с ним в половой контакт.

Ранее сообщалось, что в США бывшую учительницу из штата Висконсин обвинили в совращении школьника. По словам потерпевшего, первый сексуальный контакт с учительницей произошел на заднем сиденье ее машины на переполненной парковке возле школы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США разрешили импорт некоторых российских бриллиантов

    Вице-президент США неожиданно высказался о перепалке с Зеленским

    В Новосибирске разработали дрон для создания защищенной связи

    Находящаяся в поиске спутника жизни 65-летняя женщина назвала недостатки ровесников

    Учительнице смягчили наказание за секс с 15-летним мальчиком

    Более тысячи автомобилей встали в очередь на Крымском мосту

    Иран пригрозил ответом в случае введения санкций тремя странами

    Германия проложила железную дорогу для переброски войск к границе Украины

    Армения отреагировала на заявление об аренде маршрута Трампа на 99 лет

    ВСУ стали бросать на позициях иностранных наемников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости