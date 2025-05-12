Учительница попала в тюрьму за неоднократный секс с 15-летним школьником

В Новой Зеландии учительница попала в тюрьму за совращение подростка

В Окленде, Новая Зеландия, 27-летняя учительница попала в тюрьму на два года и один месяц за совращение 15-летнего мальчика. Об этом пишет The New Zealand Herald.

Женщина, чье имя не упоминается в прессе, работала в школе учительницей английского языка. Она начала общаться с подростком в Snapchat в июле 2023 года, а вскоре стала ухаживать за ним. Согласно данным прокурора, учительница флиртовала со школьником, делала ему комплименты, покупала вейпы и давала свою кредитную карту.

В сентябре 2023 года женщина отвезла мальчика на автостоянку, где занялась с ним сексом. Затем она стала отправлять ему фотографии в обнаженном виде и сообщения интимного характера. Две недели спустя учительница отвела жертву и его друга в кино и купила им алкоголь. Во время киносеанса она приставала к мальчику, а потом снова отвезла его на парковку, где неоднократно вступила с ним в половой контакт.

Прокурор подчеркнул, что юноша страдал из-за близкого общения с учительницей. Кроме того, после всех этих инцидентов он потерял интерес к школьным занятиям.

Ранее сообщалось, что в США бывшую учительницу из штата Висконсин обвинили в совращении школьника. По словам потерпевшего, первый сексуальный контакт с учительницей произошел на заднем сиденье ее машины на переполненной парковке возле школы.

