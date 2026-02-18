Сотрудницу школы обвинили в сексе с несовершеннолетним учеником

В США сотрудница школы совратила двух учеников

В штате Индиана, США, школьного секретаря Алисию Хьюз обвинили в запретных отношениях с двумя несовершеннолетними учениками. Об этом сообщает People.

Впервые полиция заинтересовалась Хьюз, после того как ее избил муж. Поводом для насилия стала ее интимная связь с 18-летним школьником.

Полиция стала расследовать личную жизнь Хьюз и выяснила, что она также совратила другого ученика, которому было 17 лет. Известно, что сотрудница школы занималась с ним сексом как минимум пять раз.

Хьюз отстранили от работы с несовершеннолетними до завершения суда.

Ранее сообщалось, что в США раскрыли новые подробности о преступлениях учительницы Джули Риццителло, которая совратила двух школьников. Одного их них она насиловала в пекарне своих родителей.

