«Унижение немецкой армии». Записи тысяч секретных совещаний бундесвера попали в открытый доступ. Как произошла утечка?

Express: утечка секретных данных стала унижением для бундесвера

Записи тысяч секретных видеосовещаний немецкой армии попали в открытый доступ, что нанесло колоссальный урон репутации бундесвера. Сообщается, что на протяжении нескольких месяцев любой желающий мог получить доступ к записям, некоторые из которых были отмечены грифом «совершенно секретно».

Ошибку в настройках приватности удалось заметить лишь 3 мая. «Немецкая армия подверглась унижению», — говорится в статье.

Любой пользователь мог получить доступ к данным об онлайн-встречах бундесвера

В системе безопасности бундесвера имелось несколько брешей. Утверждается, что обнаружить ссылки на онлайн-конференции было «очень легко», так как они располагались в последовательном порядке.

Кроме того, сведения об организаторах онлайн-встречи, названия и время проведения мероприятий не были защищены настройками приватности.

Бундесвер подвергался критике из-за перехвата разговора двух высокопоставленных офицеров

В марте этого года главный редактор канала RT Маргарита Симоньян опубликовала текст перехваченной беседы высокопоставленных военных из Германии, обсуждавших возможные удары по Крымскому мосту крылатыми ракетами Taurus.

Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал случившееся, заявив, что утечка беседы произошла из-за пренебрежения правилами информационной безопасности одним из военных. Он пообещал принять меры для предотвращения подобных случаев в дальнейшем.

Не все участники придерживались правил обеспечения безопасности, как это предписано Борис Писториус министр обороны Германии

Ранее обозреватель издания Frankfurter Allgemeine Zeitung Бертольд Колер рассказал, что обнародование разговора немецких офицеров о возможных ударах по Крымскому мосту нанесла большой ущерб репутации ФРГ. Колер сравнил эффект от утечки со «сброшенной бомбой».

Колер также выразил опасение, что Москва сможет с легкостью перехватить и опубликовать любые другие политически острые заявления немецких военных и политиков.