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02:01, 5 марта 2024Мир

В Германии заявили об ударе по репутации Берлина среди союзников

FAZ: утечка разговора немецких офицеров нанесла ущерб репутации Германии
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Tobias Schwarz / Reuters

Обнародование разговора немецких офицеров о возможных ударах по Крымскому мосту нанесла большой ущерб репутации Германии среди западных союзников. Об этом заявил обозреватель издания Frankfurter Allgemeine Zeitung Бертольд Колер.

По его мнению, произошедшее стало настоящей катастрофой для Берлина. Колер сравнил эффект от утечки со «сброшенной бомбой». Журналист предположил, что инцидент может привести к серьезному недовольству со стороны США и Великобритании, которые предпочитают не афишировать присутствие своих специалистов в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Колер также выразил опасения, что Россия сможет с легкостью перехватить и опубликовать любые другие политически острые заявления немецких военных и политиков.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок указала на важность расследования утечки беседы высокопоставленных офицеров ФРГ, в которой обсуждались возможные удары по Крыму с помощью немецких ракет Taurus. Министр финансов Германии Кристиан Линднер отметил, что утечка показала уязвимость ФРГ перед российскими спецслужбами.

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      Марина Совина
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