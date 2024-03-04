Германия обвинила Россию в гибридной атаке после утечки из бундесвера

Министр финансов Линднер: утечка беседы офицеров — тревожный сигнал для ФРГ

Министр финансов Германии Кристиан Линднер назвал утечку беседы офицеров бундесвера тревожным сигналом для ФРГ, который показал уязвимость перед российскими спецслужбами. Он также обвинил Россию в гибридной атаке и указал, что в опубликованных разговорах отсутствовала критическая информация. Об этом сообщает Reuters.

«Это тревожный сигнал, что мы являемся мишенью для [президента России] Путина», — заявил Линднер.

Министр финансов добавил, что в результате утечки «не было обнародовано никакой конфиденциальной информации», назвав опубликованные данные некритичными.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок указала на важность расследования утечки, расшифровка которой была опубликована главным редактором телеканала RT Маргаритой Симоньян. В ней высокопоставленные военные ФРГ обсуждали нанесение ударов по Крыму немецкими ракетами Taurus.

