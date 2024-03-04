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18:41, 4 марта 2024Мир

В МИД Германии указали на важность расследования утечки беседы офицеров

Глава МИД ФРГ Бербок: Германии важно расследовать утечку беседы офицеров
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Stevo Vasiljevic / Reuters

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок указала на важность расследования утечки беседы высокопоставленных офицеров ФРГ, в которой обсуждались возможные удары по Крыму с помощью немецких ракет Taurus. Ее слова передает ТАСС.

«Для федерального правительства важно расследовать этот инцидент, при этом факты и так понятны. Не следует путать преступника и пострадавшего», — заявила Бербок.

Глава МИД ФРГ добавила, что если бы Россия не начала специальную военную операцию на Украине, то Германии не нужно было бы поставлять Украине вооружение.

Ранее главный редактор канала RT Маргарита Симоньян опубликовала текст перехваченной беседы высокопоставленных военных из ФРГ, обсуждавших возможные удары по Крымскому мосту крылатыми ракетами Taurus. 4 марта канцлер Германии Олаф Шольц исключил отправку Украине этого оружия.

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