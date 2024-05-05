Патриарх Кирилл помолился о защите «священных пределов» России

Патриарх Кирилл на Пасху молился о защите «священных пределов» РФ

В ходе ночной пасхальной службы в храме Христа Спасителя в Москве патриарх Московский и всея Руси Кирилл молился о защите «священных пределов». Как указал предстоятель Русской православной церкви, РФ проходит через «судьбоносные испытания». Об этом пишет ТАСС.

«Мы молимся сегодня особенно о стране нашей российской, которая проходит через непростые, может быть, в каком-то смысле судьбоносные испытания. Мы просим Господа, чтобы защитил он священные пределы нашей земли», — заявил он во время проповеди.

Ранее президент России Владимир Путин и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл подарили друг другу пасхальные подарки. Российский глава приехал в храм Христа Спасителя около полуночи на пасхальное богослужение.