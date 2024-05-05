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01:34, 5 мая 2024Россия

Путин и патриарх Кирилл подарили друг другу пасхальные подарки

Путин и патриарх Кирилл обменялись подарками на Пасху в храме Христа Спасителя
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл подарили друг другу пасхальные подарки. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский глава приехал в храм Христа Спасителя около полуночи на пасхальное богослужение.

Ранее на пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве собрались тысячи людей. Крестный ход, пасхальную заутреню и Божественную литургию возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Вечером 4 мая благодатный огонь доставили из Иерусалима в Россию.

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      Юлия Мискевич
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