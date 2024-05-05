Путин и патриарх Кирилл подарили друг другу пасхальные подарки

Путин и патриарх Кирилл обменялись подарками на Пасху в храме Христа Спасителя

Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл подарили друг другу пасхальные подарки. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский глава приехал в храм Христа Спасителя около полуночи на пасхальное богослужение.

Ранее на пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве собрались тысячи людей. Крестный ход, пасхальную заутреню и Божественную литургию возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Вечером 4 мая благодатный огонь доставили из Иерусалима в Россию.