Букмекеры оценили шансы Макгрегора нокаутировать Мэйуэзера

Коэффициент на победу ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора нокаутом над американским боксером Флойдом Мэйуэзером-младшим составляет восемь пунктов. Об этом сообщается на сайте букмекерской компании William Hill.

На победу Макгрегора по очкам можно поставить с коэффициентом 34. На победу Мэйузера по очкам — 2,25, нокаутом или техническим нокаутом — 1,91. На ничью — 26.

Поединок между Мэйуэзером и Макгрегором по правилам бокса состоится 26 августа на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Бой пройдет в рамках первой средней весовой категории (до 69,85 килограмма).

40-летний Мэйуэзер — бывший чемпион мира в пяти весовых категориях. Он провел 49 боев в профессиональной карьере, в которых одержал 49 побед (26 нокаутом). В активе 28-летнего ирландца 24 боя по правилам ММА, 21 из которых он выиграл (18 нокаутом) и потерпел три поражения. Макгрегор — первый в истории чемпион UFC в двух весовых категориях.