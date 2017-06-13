Промоутеры Мэйуэзера арендовали арену в Лас-Вегасе

Компания Mayweather Promotions, которая занимается организацией боев американского боксера Флойда Мэйузера, арендовала арену MGM Grand Garden в Лас-Вегасе на 26 августа. Об этом сообщается на сайте Спортивной комиссии штата Невада.

Ожидается, что стадион был зарезервирован для боя с ирландским бойцом смешанного стиля (ММА) Конором Макгрегором, который согласовал контракт на проведение боя с американцем.

По информации Business Insider, ирландец получит за бой 75 миллионов долларов, американец — 100 миллионов. Первые сообщения о возможном поединке между Макгрегором и Мэйуэзером появились в мае 2016 года.

40-летний Мэйуэзер провел 49 боев в профессиональной карьере, в которых одержал 49 побед (26 нокаутом). В активе ирландца 24 боя по правилам ММА, 21 из которых он выиграл (18 нокаутом) и потерпел 3 поражения. Макгрегор приостановил карьеру в связи с рождением сына.

