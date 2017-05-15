Макгрегор согласовал условия боя с Мэйуэзером

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, являющийся чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), согласовал условия поединка с американский боксером Флойдом Мэйуэзером. Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт, его слова приводит Business Insider.

«Мы с Конором пришли к соглашению по поводу условий сделки», — заявил Уайт. Отмечается, что глава UFC будет представлять интересы ирландца во время окончательных переговоров с представителями Мэйуэзера.

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По информации издания, гонорары спортсменов за бой по правилам бокса останутся на том же уровне, что объявляли в апреле. Тогда Уайт говорил, что Макгрегор получит 75 миллионов долларов, Мэйуэзер — 100 миллионов долларов.

Первые сообщения о возможном поединке между Макгрегором и Мэйуэзером появились в мае 2016 года. 40-летний Мэйуэзер провел 49 боев в профессиональной карьере, в которых одержал 49 побед (26 нокаутом). В активе ирландца 24 боя по правилам ММА, 21 из которых он выиграл (18 нокаутом) и потерпел 3 поражения. Макгрегор приостановил карьеру в связи с рождением сына.