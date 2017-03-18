Макгрегор пообещал шокировать мир в бою с Мэйуэзером

Ирландский боец смешанного стиля (ММА), чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Конор Макгрегор пообещал шокировать весь мир в поединке с непобежденным американским боксером Флойдом Мэйуэзером-младшим. Его слова в субботу, 18 марта, приводит Badlefthook.com.

«Я — боксер, и собираюсь покорить этот вид спорта. Никто даже не предполагает, что грядет. Уж поверьте. Когда я выйду на ринг, весь мир будет шокирован. Так оно и будет. Посмотрите мне в глаза. Мне 28 лет. Я уверен в себе. У меня отличный размах рук, я опасен на обе руки. Поверьте мне. Я остановлю Флойда», — пообещал спортсмен.

«Вы все съедите свои слова. Весь мир съест свои слова. Я теперь боксирую», — заявил Макгрегор.

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15 марта Мэйуэзер допустил возможность проведения поединка с Макгрегором в Москве. За день до этого сообщалось, что бой состоится 10 июня, а для его проведения уже арендован самый большой стадион Лас-Вегаса — T-Mobile, вместимость которого составляет 20 тысяч зрителей.

Первые слухи о возможном поединке между Макгрегором и Мэйуэзером появились в мае 2016 года, их инициировали сами спортсмены. 40-летний Мэйуэзер провел 49 боев в профессиональной карьере, одержав 49 побед (26 нокаутом). На счету ирландца 24 боя по правилам ММА. В его активе 21 победа (18 нокаутом) и 3 поражения.