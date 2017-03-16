СМИ назвали сумму гонорара Мэйуэзера за мастер-класс в Жуковке

Американский боксер, 12-кратный чемпион мира Флойд Мэйуэзер получил около пяти миллионов рублей за проведенный в подмосковной Жуковке мастер-класс. Об этом сообщил один из организаторов мероприятия Олег Захаров. Его слова приводят «Известия».

«Флойд Мэйуэзер — не только самый популярный, но и самый высокооплачиваемый боксер в мире. Его время стоит очень дорого, как и навыки, которыми он готов поделиться. Любой любитель бокса понимает, за что именно он заплатил такие деньги. Когда мы говорим о таких спортсменах, нужно понимать: тут фигурируют цифры как минимум с шестью нулями», — сказал Захаров.

Мастер-класс Мэйуэзера-младшего прошел в подмосковной Жуковке в четверг, 16 марта. Самый дешевый билет на мероприятие стоил 15 тысяч рублей, самый дорогой — 50 тысяч. Общая выручка от продажи билетов составила 2,4 миллиона рублей.

В среду сообщалось, что Мэйуэзер заявил о намерении провести бой с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конором Макгрегором в Москве.

14 марта появилась информация о том, что поединок между американцем и ирландцем должен состояться 10 июня, а для его проведения уже арендован самый большой стадион Лас-Вегаса — T-Mobile, вместимость которого составляет 20 тысяч зрителей.