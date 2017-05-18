Спорт
 

Макгрегор подписал контракт на бой Мэйуэзером

Перейти в «Мою Ленту»
Конор Макгрегор
Конор Макгрегор

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор заявил, что подписал контракт на проведение боя по правилам бокса с американцем Флойдом Мэйуэзером. Слова спортсмена приводит TheMacLife.com.

«Для меня большая честь поставить подпись под рекордным соглашением вместе с моими партнерами. Первая и самая важная часть контракта подписана. Теперь мы должны ждать решения Эла Хэймона (советник Мэйуэзера — прим. "Ленты.ру") и его боксера», — заявил Макгрегор.

15 мая президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что условия поединка между Макгрегором и Мэйуэзером были согласованы. По информации Business Insider, ирландец получит за бой 75 миллионов долларов, американец — 100 миллионов.

В марте появилась информация о том, что для боя Мэйуэзера с Макгрегором зарезервировали арену в Лас-Вегасе. Поединок должен состояться 10 июня на самом большом стадионе города — T-Mobile, вместимость которого составляет 20 тысяч зрителей.

Первые сообщения о возможном поединке между Макгрегором и Мэйуэзером появились в мае 2016 года.

40-летний Мэйуэзер провел 49 боев в профессиональной карьере, в которых одержал 49 побед (26 нокаутом). В активе ирландца 24 боя по правилам ММА, 21 из которых он выиграл (18 нокаутом) и потерпел 3 поражения. Макгрегор приостановил карьеру в связи с рождением сына.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
EXCLUSIVE: Conor McGregor talks signing contract to fight Floyd Mayweather
Макгрегор согласовал условия боя с Мэйуэзером
Глава UFC назвал суммы гонораров Макгрегора и Мэйуэзера за бой
Последние новости
Макгрегор подписал контракт на бой Мэйуэзером
В США контр-адмирала за коррупцию приговорили к 18 месяцам тюрьмы
Двум сотням авиакомпаний запретили летать в Европу
Ахиллес, Ума и две Офелии родились в Москве
Ростовчан рассмешила служительница храма с золотым iPhone 7
Умер народный художник России Александр Тихомиров
Вымогатель угрожал супруге Шумахера убийством их детей
Другие материалы рубрики
Спорт
 — 
09:22 Сегодня
Дмитрий Кудряшов

«Болел за Кличко, но предполагал, что он проиграет»

Боксер Дмитрий Кудряшов о титульном поединке, бое Кличко — Джошуа и о «Спартаке»
09:25 Сегодня

Вымогатель угрожал супруге Шумахера убийством их детей

13:22 14 мая 2017

ЦСКА отказался продлевать контракт с дисквалифицированным за кокаин Еременко

00:26 Сегодня

Бой между Ковалевым и Уордом признан лучшим в году по версии IBF

Спорт
 — 
12:12 12 мая 2017
Полина Волчек

«Есть провокационные моменты, смущающие публику»

Чемпионка мира по пилонному спорту o работе в цирке, участии в ОИ и личной жизни
06:02 Сегодня

Французский теннисист заставил мяч перепрыгнуть сетку в обратном направлении

21:07 14 мая 2017

Сопровождающий мотоцикл спровоцировал массовый завал на «Джиро д'Италия»

22:24 17 мая 2017

Фанаты «Спартака» массово выбежали на поле после последнего домашнего матча

Спорт
 — 
13:30 17 мая 2017
Мария Шарапова

«Она могла обманывать нас всех 10 лет»

Почему Марию Шарапову не пригласили на «Ролан Гаррос»
23:29 17 мая 2017

Олимпийский чемпион рассказал о тревоге за игру сборной России в 1/4 финала ЧМ

21:31 17 мая 2017

«Зенит» обыграл «Краснодар» в перенесенном с «Крестовского» матче

19:43 12 мая 2017

Волейболист сборной России нахамил незнакомке в Twitter и попал под обструкцию

Россия
Антон Беляков«Никакая адекватность не нужна»
Сенатор Беляков о том, почему россиянам надо дать право «стрелять на поражение»
«Результат этих выборов ни у кого не вызывает сомнений»
Политолог Алексей Мартынов об особенностях президентской кампании 2018 года
Ахиллес, Ума и две Офелии родились в Москве
Ростовчан рассмешила служительница храма с золотым iPhone 7
Бойцы, штурмовавшие Рейхстаг. 2 мая 1945 годаВойна окончена, всем спасибо
Почему советская власть не спешила воздать должное ветеранам
В Минздраве предложили оснастить скорые видеосвязью
Уровень сероводорода в Капотне в ночь на 18 мая превысил норму в 15 раз
Все материалы
Мир
Враг государства
История Брэдли Мэннинга, насолившего США и ставшего женщиной
Нарендра МодиШелковые путы
Индийский слон не влез в китайский пояс
Тимофей Бордачев: Выход из тени
На форуме «Один пояс — один путь» Китай сделал заявку на мировое лидерство
В США одобрен законопроект о санкциях за поддержку властей Сирии
В США сотрудницу полиции признали невиновной в убийстве безоружного негра
An opposition activist hurls back at riot police a tear gas canister during clashes ensuing a protest against President Nicolas Maduro, in Caracas on May 8, 2017. Venezuela's opposition mobilized Monday in fresh street protests against President Nicolas Maduro's efforts to reform the constitution in a deadly political crisis. Supporters of the opposition Democratic Unity Roundtable (MUD) gathered in eastern Caracas to march to the education ministry under the slogan ''No to the dictatorship. «Дерьмолотов» против Мадуро
Чем грозит властям Венесуэлы новая волна протестов
German Bundeswehr army soldiers demonstrate their skills at Kaserne Hochstaufen (mountain infantry military barracks) in Bad Reichenhall, southern GermanyСвастика над бундесвером
Министр обороны и канцлер ФРГ оказались под ударом из-за неонацистов в армии
Все материалы
Бывший СССР
Губит людей вода
Может ли в Средней Азии начаться война из-за водных ресурсов
Порошенко попросил главу Европарламента запретить депутатам посещать Крым
Правые солдаты
Почему украинских националистов ждут суды Линча
В Госдепе США раскритиковали запрет российских соцсетей на Украине
Украинский юрист подал в суд на Порошенко из-за запрета соцсетей
Ультраправые разогнали шуточное бракосочетание геев в Харькове
Турчинов объяснил решение о блокировке «1C» шпионажем со стороны России
Все материалы
Финансы
Дональд ТрампСлон в подсудной лавке
Как и зачем Дональд Трамп топит доллар
Цены на нефть выросли до максимума с конца апреля
Максим Орешкин и Эльвира НабиуллинаУпали в цель
Банк России выполнил обещание по снижению инфляции
Росстат зафиксировал рост ВВП в первом квартале
ЦБ выявил нарушения у всех крупнейших страховщиков ОСАГО
Минфин определился с тратами Резервного фонда и ФНБ в 2017 году
Налоговые поступления в консолидированный бюджет России выросли на 20 процентов
Все материалы
Бизнес
Открытая книга
Чего ждут друг от друга российские читатели и издатели
Поговори с Клиентом
Стартап — как сплав по горной реке
Выехал из спячки
Итоги первого квартала 2017 года для российского авторынка
Браверман рассказал о закупках у малых предприятий на 1,5 триллиона рублей
Миллионеры назвали текущий период самым непредсказуемым в истории
ФАС начала борьбу с дорогими презервативами
Денис Журавский: «Лакмусовая бумажка» экономики
Изменение инвестклимата в России можно изучать по локализации новых производств
Все материалы
Силовые структуры
Прощай, калашников, здравствуй, калашников
До конца года российские военные выберут новый автомат
«Страха перед законом нет и в помине»
Монолог основателя Rich Russian Kids о золотой молодежи, живущей не по правилам
Какой будет третья мировая
Писатели-фантасты — о возможном облике войны
Китай успешно испытал легкий боевой вертолет «Черный торнадо»
Фигурирующего в деле Захарченко главу Росгвардии по Подмосковью Лаушкина уволили
Жителя Нижегородской области обвинили в сексуальном насилии над четырьмя детьми
Тюменского врача заподозрили в краже пожертвованного для больных детей миллиона
Все материалы
Наука и техника
Двигатель РД-180 на испытательном стенде в Космическом центре имени Джорджа Маршалла (Алабама)Испытание огнем
США испытали двигатели на замену российским РД-180
Владимир Ленин выступает с речью перед войсками«Большевики делали овощ из русского человека»
Россияне нашли виновных в революции 1917 года
Не подавятся
Раскрыта загадка появления хищных растений
Выявлена причина трети смертей в мире
Раскрыт новый способ жить дольше
Названы сроки катастрофического землетрясения в Новой Зеландии
«В этом мы пока лидеры»
Как российские химики научились лучше всех в мире прогнозировать новые материалы
Все материалы
Спорт
Дмитрий Кудряшов«Болел за Кличко, но предполагал, что он проиграет»
Боксер Дмитрий Кудряшов о титульном поединке, бое Кличко — Джошуа и о «Спартаке»
Накрытая поляна
Как футболисты и болельщики «Спартака» отпраздновали долгожданное чемпионство
Вымогатель угрожал супруге Шумахера убийством их детей
Макгрегор подписал контракт на бой Мэйуэзером
Бой между Ковалевым и Уордом признан лучшим в году по версии IBF
Французский теннисист заставил мяч перепрыгнуть сетку в обратном направлении
Фанаты «Спартака» массово выбежали на поле после последнего домашнего матча
Все материалы
Культура
Чем дело началось
Фильм-открытие Каннского фестиваля вызвал аплодисменты только одного журналиста
Хулио Иглесиас«Автокатастрофа сделала меня другим человеком»
Хулио Иглесиас о любви к жизни, «Евровидении» и нескромности
«Красивые бородатые мужики с книжкой»
В Иркутске пройдет Международный книжный фестиваль
СМИ узнали о задержании Левы Би-2 с марихуаной на матче «Спартака»
Умер народный художник России Александр Тихомиров
На дорожку
Главные кадры церемонии открытия 70-го Каннского кинофестиваля
Олега Видова похоронят в Голливуде
Все материалы
Интернет и СМИ
Прошлый век представляет
Как СМИ доносили новости до миллионов без интернета и технологий
Рыжий кот-исполин по кличке Омар стал героем соцсетей
Время осваивать Tor
Порошенко запретил российские соцсети, и украинцам это не нравится
В России появится портал по контролю за персональными данными
Преследующая мужчину свирепая выдра рассмешила соцсети
WhatsApp принес извинения за второй крупный сбой за месяц
Блогер пожаловался на блокировку ролика из-за звона церковных колоколов
Все материалы
Ценности
Заведут с подсосом
Как онлайн-ретейлеры превращают пользователей соцсетей в покупателей
Актуальные российские дизайнеры
Кто создает отечественную моду
Victoria's Secret предложила женщинам белье с кружевом на спине
Новым главой Ralph Lauren стал топ-менеджер Procter & Gamble
В московских загсах продолжат женить в рваных джинсах и шортах
Гонщикам «Формулы-1» сошьют дизайнерскую одежду
Японский дизайнер одела толстушек в форму Сейлор Мун
Все материалы
Путешествия
Военно-исторический фортификационный музей "Владивостокская крепость" Описание: Россия. Владивосток. На территории военно-исторического фортификационного музея "Владивостокская крепость". Фото ИТАР-ТАСС/ Владимир Саяпин Тайны владивостокских подземелий
Что скрывают форты одной из самых знаменитых крепостей России
Зато не на улице
Самое дешевое российское жилье на Airbnb
Двум сотням авиакомпаний запретили летать в Европу
В Анталье за кражу из спа-салона арестовали россиянина
Рейс из Екатеринбурга в Анталью задержали на семь часов
В России отказались усилить безопасность полетов после предупреждений о теракте
Armenia South Caucasus Caucasus Eurasia Hyusisayin Poghota Yerevan architecture city downtown pedestrian shopping streetАрмянское радио рекомендует
Почему Армения становится все более привлекательной для российских туристов
Все материалы
Из жизни
Харам и фуэте
Оскорбляя чувства верующих: кто рискует танцевать балет в Египте?
Кейт Миддлтон и принц УильямСовременные золушки
Как войти в королевскую семью без благородного происхождения
Men walks by near the advertisement in Seoul, South Korea. Friday, Nov. 19, 2010. «Тут тебя ненавидят сразу»
История россиянки, поселившейся в Южной Корее
Maserati натерли щенком
На американку подали в суд за увлеченность смартфоном на свидании
Джентльмены удачи
Три истории побегов из тюрьмы, требовавших подготовки и удивительного везения
Японская принцесса отречется от титула и выйдет замуж за простолюдина
Все материалы
Самые продаваемые внедорожники в мире
«Топ-20» самых продаваемых кроссоверов, пикапов и внедорожников 2017 года
Роскошь и безумие автомобилей 1980-х
Интерьеры машин из прошлого века, в которых было вообще все
Божий дар с яичницей
Тест-драйв Cadillac XT5 и Mercedes-AMG GLE 43
#чозаблогер
Тест: угадай автоблогера
Представлены самые слабые и медленные MINI Countryman
Крымчане и австрийцы разработают 1000-сильный суперкар
Появились фотографии нового российского Kia Rio
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы