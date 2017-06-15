Названа весовая категория боя Мэйуэзер — Макгрегор

Бой между американским боксером Флойдом Мэйуэзером-младшим и ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором пройдет в рамках первой средней весовой категории (до 69,85 килограмма). Об этом сообщает ESPN.

Ход переговоров прокомментировал глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт. «Переговоры шли долго и были очень напряженными. Флойда окружает множество умных людей, но сейчас все готово. Сделка, казавшаяся невозможной, заключена», — сказал Уайт.

Поединок по правилам бокса пройдет 26 августа на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.

40-летний Мэйуэзер — бывший чемпион мира в пяти весовых категориях. Он провел 49 боев в профессиональной карьере, в которых одержал 49 побед (26 нокаутом). В активе 28-летнего ирландца 24 боя по правилам ММА, 21 из которых он выиграл (18 нокаутом) и потерпел три поражения. Макгрегор — первый в истории чемпион UFC в двух весовых категориях.