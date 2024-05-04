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02:44, 5 мая 2024Мир

В Белом доме признали неспособность помешать России на Украине

FT: в Белом доме признали, что помощь США не помешает России на Украине

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что одобренная Вашингтоном помощь Украине не способна помешать России. Об этом пишет британская Financial Times (FT).

По данным издания, Салливан в частных разговорах допускает мысль, что российские войска будут и дальше прорывать линию оборону ВСУ.

В Белом доме ожидают, что Украина сможет перейти в наступление в следующем году.

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      Марина Совина
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