В Британии заявили о неспособности США добиться паритета Украины с Россией

Аналитик Сэвилл: военная помощь США Украине немного сократит разрыв с Россией

Американская военная помощь, даже в случае быстрой доставки, не поможет Украине достичь паритета с Россией. Она лишь поможет Киеву немного сократить разрыв с Москвой, заявил аналитик Мэтью Сэвилл из Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне. Его слова передает Politico.

После одобрения пакета помощи перед США стоит задача доставки военной техники и боеприпасов на Украину. Пентагон неоднократно заявлял, что «накапливает» военное оборудование перед голосованием, чтобы как можно скорее передать его Киеву. «Правда в том, что остается неясным, потребуются ли дни, недели или месяцы, чтобы помощь прибыла на передовую», — пишет издание, добавив, что это зависит от того, сколько сейчас техники размещено на складах Европы.

Британский аналитик Сэвилл отметил, что даже быстрая доставка артиллерийских снарядов не сможет уравнять возможности украинских военных с российскими. По его мнению, помощь США лишь немного «сократит разрыв».

Ранее сообщалось, что большинство техники из американского пакета помощи Украине размещено в двух европейских странах — Польше и Германии.