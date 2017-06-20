Самый дешевый билет на бой Мэйуэзера и Макгрегора обойдется в 2 тысячи евро

Билеты на бой между американским боксером Флойдом Мэйуэзером и ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором продаются по цене от 2 до 84 тысяч евро. Об этом сообщает The Irish Sun.

Бой по правилам бокса в первом среднем весе (до 69,85 килограмма) состоится 26 августа в Лас-Вегасе. Местом проведения встречи выбрана T-Mobile Arena, вмещающая 20 тысяч зрителей на боксерских поединках и турнирах по смешанным единоборствам.

Официальное подтверждение боя между Макгрегором и Мэйуэзером появилось 15 июня. По информации СМИ, ирландец получит за поединок 75 миллионов долларов, американец — 100 миллионов.

40-летний Мэйуэзер — бывший чемпион мира в пяти весовых категориях. Боксер выиграл все 49 боев в профессиональной карьере (26 нокаутом). В активе 28-летнего ирландца 24 боя по правилам ММА, в 21-м из которых он победил (18 нокаутом), а также потерпел три поражения.