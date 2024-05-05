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02:44, 5 мая 2024Наука и техника

Названа самая сложная для перехвата российскими зенитчиками цель

Боец ПВО Стаф: Storm Shadow сложно сбивать из-за особенностей их применения

Фото: РИА Новости

Оператор расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» с позывным Стаф рассказал, что отправленное Киеву западное оружие не стало спасением для Вооруженных сил Украины (ВСУ), так как российские войска смогли быстро приспособиться к новым угрозам. Об этом военный рассказал в разговоре с РИА Новости.

«Когда появились американские планирующие авиабомбы JDAM, долго не могли понять, что это такое. Размер маленький, горизонтальная скорость минимальная. Но привыкли», — высказался Стаф.

Самыми сложными для перехвата целями российский боец назвал крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP. Данное оружие Киеву начали поставлять в 2023 году. Как указал Стаф, данные ракеты способны летать на малой высоте и могут скрываться за складками рельефа местности.

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«Но научились справляться и с ними. По баллистике конкретно мой расчет не работал, но, думаю, и ATACMS научимся сбивать», — резюмировал он.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что американские ракеты ATACMS сбиваемы Вооруженными силами (ВС) России. Он добавил, что крылатые ракеты типа Storm Shadow поражать сложнее, «но и они сбиваются».

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      Маргарита Пименова
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