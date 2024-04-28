Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:10, 28 апреля 2024Наука и техника

В России высказались о способности сбивать ракеты ATACMS

Военный эксперт Дандыкин: ракеты ATACMS сбиваемы российскими силами

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Американские ракеты ATACMS сбиваемы Вооруженными силами (ВС) России, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Так в беседе с «Лентой.ру» он высказался о способности уничтожать оружие, переданное Вооруженным силам Украины (ВСУ).

«Судя по сводке Минобороны, пять ATACMS были сбиты за последние сутки. Это показатель того, что эти ракеты вполне себе сбиваемы. Но нам больше работы предстоит — необходимы будут расчеты противовоздушной обороны на разных этапах», — прокомментировал Дандыкин.

Военный эксперт отметил, что если американцы передали ракеты дальностью 300 километров, то это расстояние от Украины до Крымского полуострова.

«Но стоит заметить, что чем дальше летит ракета, тем меньше взрывчатки она несет на себе. Потому что она тратит на топливо свой ресурс. Это закон логики. Я думаю, даже сложнее сбить крылатые ракеты типа Storm Shadow. Но и они сбиваются», — заключил он.

Материалы по теме:
ВСУ должны получить «быстрый и мощный» пакет помощи от США. Какое оружие в него входит?
ВСУ должны получить «быстрый и мощный» пакет помощи от США.Какое оружие в него входит?
24 апреля 2024
«Байден готовит стратегию войны на несколько лет» США посылают многомиллиардную помощь Украине. Как она изменит ход СВО?
«Байден готовит стратегию войны на несколько лет»США посылают многомиллиардную помощь Украине. Как она изменит ход СВО?
24 апреля 2024

Ранее Министерство обороны России сообщило о перехвате беспилотников и ракет. За последние сутки средства противовоздушной обороны было сбито 46 БПЛА и пять ракет ATACMS производства США.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле прокомментировали слова Дуды о размещении ядерного оружия в Польше

      Посол Армении в ЕС назвал самоубийственным шагом подрыв интересов России

      Появилось видео начала рейда силовиков на концерте «Коррозии Металла»

      Россиянка пожаловалась на буллинг ее сына в школе из-за желания стать военным

      10-летнему пассажиру мотоцикла оторвало ногу при поездке по российскому городу

      Членам группы «Коррозия металла» потребовались лекарства

      Офицер СБУ рассказал о слабостях в линии фронта ВСУ

      В России высказались о способности сбивать ракеты ATACMS

      Грозненский «Ахмат» одержал третью победу подряд в РПЛ

      Родители Стаса Михайлова чуть не лишились жилья из-за съемок клипа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше