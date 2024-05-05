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02:43, 5 мая 2024Россия

Российский подросток заставлял пятиклассников скандировать нацистские лозунги

В Нижегородской области подросток заставлял детей выкрикивать нацистские лозунги

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Нижегородской области шестнадцатилетний подросток заставлял пятиклассников скандировать нацистские лозунги. Об этом сообщает Telegram-канал «Ньюсач».

Инцидент произошел в одной из школ в Кстово. Десятиклассник представлялся Адольфом Гитлером, требуя от детей приветствовать его «поднятием руки». Происходящее заметила учительница, после чего обратилась к директору, а тот, в свою очередь, сообщил о случившемся в полицию.

По словам подростка, он пытался отвлечь детей, мешавших ему выполнять домашнее задание. Уточняется, что в отношении него был составлен протокол об административном нарушении.

Ранее подростки сожгли Библию и сняли это на видео. На кадрах видно, как они со смехом бросают в разожженный мангал для шашлыка Новый Завет.

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      Марина Совина
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