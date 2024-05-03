Российские подростки со смехом сожгли в мангале Библию и сняли это на видео

В Ставропольском крае трое подростков сожгли Библию и сняли это на видео

В Ставропольском крае подростки сожгли Библию, снимая весь процесс на камеру. Видео опубликовал Telegram-канал «ЧП Ставрополь».

На кадрах видно, как трое подростков, один из которых делает запись, со смехом бросают в разожженный мангал для шашлыка Новый Завет. Все это сопровождается кривлянием и матом. «Богу стыдно!» — говорит один из участников ролика. «А бывает Старый Завет? Что за ***** [ерунда]?» — задается вопросом другой мальчик.

Как сообщил региональный Следственный комитет в Telegram, подозреваемые в осквернении Библии уже установлены. Ими оказались трое жителей Новоалександровска. В ведомстве подчеркнули, что россияне опубликовали видео в мессенджере, публично оскорбив чувства верующих. Возбуждено уголовное дело.

В марте 2023 года похожий случай произошел в Перми. Там группа подростков осквернила икону, снимая это на камеру. На кадрах видно, как двое россиян в балаклавах рубят образ мечом и топором, плюют на него, после чего сжигают на костре. Все это сопровождается оскорблением в адрес христиан и православной веры, а также нацистским приветствием с лозунгом «Зиг хайль!». Свои действия подростки назвали «разоблачением на религию и просвещением людей».