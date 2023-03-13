Российские подростки порубили и сожгли на камеру икону под лозунг «Зиг хайль!»

В Перми подростки порубили и сожгли на камеру икону под нацистские лозунги

В Перми группа подростков порубила и сожгла икону под нацистские лозунги, снимая это на камеру. Видео они опубликовали в своем закрытом Telegram-канале.

На кадрах видно, как двое россиян в балаклавах рубят икону мечом и топором, плюют на нее, после чего сжигают на костре. Все это сопровождается оскорблением в адрес христиан и православной веры, а также нацистским приветствием с лозунгом «Зиг хайль!» и прославлением Адольфа Гитлера. Свои действия подростки называют «разоблачением на религию и просвещением людей».

Как пишет Telegram-канал Ural Mash, одним из ответственных за ролик оказался 17-летний первокурсник машиностроительного колледжа. Вместе с другими подростками он отправился на лыжную трассу за местной школой, где и было записано видео. На прикрепленных к посту скриншотах переписки студент уверяет, что любит язычество из-за «близости к природе» и «отсутствия религиозных оттенков».

По информации канала, у одного из участников съемок выявлена задержка в развитии, а другие подростки из-за своего поведения находятся в группе риска.

Пермские полицейские уже установили личности предполагаемых участников видеозаписи. Ими оказались двое старшеклассников одной из пермских школ, а также трое студентов-первокурсников колледжа, сообщает региональное МВД на своем сайте. Ведомство проводит проверку по факту произошедшего.

В июле 2022 года в Воронеже подросток помочился на могилу, крича одновременно с этим «слава Украине, слава ЛГБТ, слава мне», и снял все на видео, после чего опубликовал кадры в своем Telegram-канале. Затем он и его приятель начинали страстно обниматься и целоваться рядом с захоронением. В результате подростков задержала полиция, а Следственный комитет возбудил в отношении них уголовное дело.