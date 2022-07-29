Уголовное дело возбудили после осквернения подростками могил в российском городе

СК возбудил уголовное дело после осквернения двумя подростками могил в Воронеже

Следователи возбудили уголовное дело по факту осквернения могил в Воронеже, где подросток справил нужду на могилу на Лесном кладбище, а другой несовершеннолетний снял происходящее на видео и выложил в соцсети. Об этом сообщили в пятницу, 29 июля, в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета России, передает ТАСС.

До этого воронежские полицейские задержали двух подростков в возрасте 15 и 16 лет, которых подозревали в осквернении могил. Им может грозить до пяти лет колонии.

Одного из россиян, снимавших на видео осквернение могил на Лесном кладбище, поместили в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, второго мальчика могут отправить в психиатрический стационар для экспертизы, пояснили в СК РИА Новости.

Справивший нужду на могиле ветерана подросток сообщал в соцсетях, что у него в квартире были полицейские. «Я в мусарне», — отметил он позже.

28 июля стало известно, что в Воронеже подросток помочился на могилу, кричал одновременно с этим «слава Украине, слава ЛГБТ, слава мне» и снял все на видео, после чего опубликовал кадры в своем Telegram-канале. Затем он и его приятель начинали страстно обниматься и целоваться рядом с захоронением.

Другие кадры с кладбища, опубликованные подростком в соцсетях, демонстрировали, как он танцевал тверк на могиле ветерана. Фигурант называл себя трансгендером и, рассказывая о себе, использовал женский род. Кроме того, в своих роликах он неоднократно упоминал, что находится под воздействием психотропных препаратов.

Накануне председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил руководителю СКР по Воронежской области организовать проверку по факту действий молодых людей, заключавшихся в надругательстве над могилами.