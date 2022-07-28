Глава СКР поручил проверить инцидент с осквернившим могилу подростком

Глава СКР поручил проверить случай с подростком, осквернившим могилу в Воронеже

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил подчиненным проверить случай с подростком, осквернившим могилу в Воронеже. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 28 июля, сообщили в СКР.

Так, глава ведомства дал поручение руководителю СКР по Воронежской области организовать проверку по факту действий молодых людей, заключавшихся в надругательстве над могилами. Ход и результаты этой проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее сообщалось, что в Воронеже подросток помочился на могилу, кричал одновременно с этим «слава Украине, слава ЛГБТ, слава мне» и снял все на видео, после чего опубликовал кадры в своем Telegram-канале. После справления нужды он и его приятель начинают страстно обниматься и целоваться рядом с захоронением.

Другие кадры с кладбища, опубликованные подростком в соцсетях, демонстрируют, как он танцует тверк на могиле ветерана. Фигурант называет себя трансгендером и, рассказывая о себе, использует женский род. Кроме того, в своих роликах он неоднократно упоминает, что находится под воздействием психотропных препаратов.