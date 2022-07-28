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Российский подросток помочился на могилу и кричал «слава Украине, слава ЛГБТ»

В Воронеже подросток справил нужду на могилу и кричал «слава Украине, слава ЛГБТ»

Кадр: «Вести-Воронеж»

В Воронеже подросток помочился на могилу, кричал одновременно с этим «слава Украине, слава ЛГБТ, слава мне» и снял это на видео, после чего опубликовал кадры в своем Telegram-канале.

На видео молодой человек говорит, что ему все равно, и он — «королева». После справления нужды он и его приятель начинают страстно обниматься и целоваться рядом с захоронением.

Другие кадры с кладбища, опубликованные подростком в соцсетях, демонстрируют, как он танцует тверк на могиле ветерана.

Юноша называет себя трансгендером и, рассказывая о себе, использует женский род. Кроме того, в своих роликах он неоднократно упоминает, что находится под воздействием психотропных препаратов.

По данным Mash, полиция выясняет личности осквернителей могил и проводит проверку.

Надругательство над местами захоронений подпадает под статью 244 УК, предусматривающей до пяти лет лишения свободы в случае совершения преступления группой лиц по мотивам политической ненависти.

Ранее сообщалось, что в Мичуринске неизвестные исписали могилу российского солдата украинскими лозунгами.

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Валерий Розенберг
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