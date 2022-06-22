Неизвестные исписали могилу российского солдата украинскими лозунгами

В Мичуринске вандалы исписали могилу погибшего на Украине росгвардейца лозунгами

В Мичуринске неизвестные осквернили могилу российского солдата, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Об инциденте стало известно 20 июня. Работники ритуальной службы заметили, что на тротуарную плитку у захоронения военного были нанесены украинские лозунги — «Слава героям! Героям слава! UKR».

Вандалы осквернили могилу 21-летнего Антона Манохина, который служил в 95-й дивизии Росгвардии. Росгвардеец погиб в конце февраля.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о надругательстве над местом захоронения. Если будет доказано, что вандалы мотивировали свой поступок политической, национальной или идеологической ненавистью, то им грозит ограничение свободы на срок до трех лет.

В последний раз Министерство обороны России сообщало официальные данные о потерях российских Вооруженных сил 25 марта. На тот момент стало известно о гибели 1351 военнослужащего и ранениях 3825 военных. После этого многие главы российских регионов сообщали о гибели военных, которые были уроженцами их краев.