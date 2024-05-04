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17:22, 4 мая 2024Силовые структуры

Сжегших Библию российских подростков арестовали

В Ставрополье троих подростков арестовали за публичное сожжение Библии
Начало событий в новости Российские подростки со смехом сожгли в мангале Библию и сняли это на видео

Кадр: Telegram-канал Mash

На Ставрополье арестовали троих подростков, которые публично сожгли Библию в Новоалександровске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Ставропольскому краю.

Двоим из них предъявлены обвинения по статьям о публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих, а также о хулиганстве. В отношении третьего фигуранта в ближайшее время также будет предъявлено обвинение. Все трое молодых людей заключены под стражу. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что весь процесс задержанные снимали на камеру. На видео показано, как трое подростков, один из которых делает запись, со смехом бросают в разожженный мангал для шашлыка Новый Завет. Все это сопровождается кривляниями и матом. «Богу стыдно!» — говорит один из участников ролика. «А бывает Старый Завет? Что за ***** [ерунда]?» — задается вопросом другой мальчик.

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      Анна Габай
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