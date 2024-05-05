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03:13, 5 мая 2024Мир

Макрон счел российские ракеты угрозой Европе

Макрон: мощность и дальность ракет России подвергают Европу опасности

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Мощность и дальность российских баллистических ракет подвергают Европу опасности. Об угрозе европейским государствам предупредил в интервью газете La Tribune французский президент Эммануэль Макрон.

«На Украине на карту поставлена безопасность европейцев. Если Россия победит, то в следующую секунду не будет безопасности ни в Румынии, ни в Польше, ни в Литве, ни в нашей стране», — высказался глава Франции.

Ранее Эммануэль Макрон озвучил свою позицию по переговорам с Российской Федерацией. Он подчеркнул необходимость продолжать диалог с Москвой. Макрон указал, что отказ от переговоров с российской стороной приведет к разрушению международного порядка, мира и безопасности.

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      Маргарита Пименова
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