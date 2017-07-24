Billionaire предложил мужчинам носить ковбойские шляпы с норковыми шубами

Итальянский бренд люксовой одежды, обуви и аксессуаров Billionaire Couture начал рекламную кампанию своей осенне-зимней коллекции. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 24 июля.

В качестве базового использован стиль техасского магната из фильмов-вестернов и популярного в 1980-е телесериала «Даллас»: ковбойские шляпы, пиджаки и тренчи из змеиной кожи, норковые шубы. Также в коллекцию вошли пальто из каракуля и шиншилловые куртки-бомберы. Фотографом кампании выступил Дилан Дон.

Фото: Billionaire 1 /3

По словам представителей бренда, такая одежда воплощает стиль «предприимчивого техасского магната, владеющего процветающим бизнесом. Его день начинается размеренно: выезжая из своего ранчо, он отправляется в офис для завершения очередной удачной сделки, а затем летит на своем вертолете в увлекательное путешествие».

Бренд Billionaire Couture основан в 2003 году итальянским предпринимателем и одним из владельцев «Формулы-1» Флавио Бриаторе. В 2016 году контрольный пакет акций марки приобрела компания Philipp Plein. Флагманские бутики бренда расположены в Лондоне, Милане, Париже, Москве, Дубае и Йоханнесбурге.

