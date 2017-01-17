На показе Billionaire на подиум выставили золоченый вертолет

Итальянская марка Billionaire представила новую коллекцию одежды и аксессуаров. Презентация прошла в рамках Недели моды в Милане. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда. На подиуме был установлен покрытый золотой краской вертолет, за штурвалом которого был креативный директор компании — Плутос.

Главная тема показа — вестерны. По периметру площадки были установлены экраны, на которых транслировались фильмы, ставшие классикой американского кино.

Фото: пресс-служба Billionaire 1 /5

Что касается самой коллекции, то в нее вошли жакеты и тренчи из змеиной и крокодиловой кожи, шиншилловые бомберы, шубы из норки и каракулевые пальто.

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Компания Billionaire Couture основана в 2003 году итальянским предпринимателем Флавио Бриаторе. В настоящий момент контрольным пакетом акций марки владеет фирма Philipp Plein.

Под брендом Billionaire Couture продается одежда, обувь, сумки и аксессуары для мужчин.