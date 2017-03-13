Миллиардеров пригласили за покупками в интернет

Итальянский бренд люксовой одежды, обуви и аксессуаров Billionaire Couture открыл собственный интернет-магазин. Об этом сообщается в поступившем в редакцию «Ленты.ру» пресс-релизе.

На сайте предлагается весь ассортимент товаров, выпускаемых под брендом Billionaire Couture. Также можно воспользоваться услугой made-to-measure. Сайт доступен на нескольких языках, включая русский.

Фото: Billionaire Couture

В настоящее время розничная сеть марки состоит более чем из 20 монобрендовых бутиков, расположенных в престижных торговых точках по всему миру и в отдельных международных мультибрендовых магазинах. Ранее бренд специально ограничивал количество своих бутиков, чтобы подчеркнуть эксклюзивность предлагаемых в них товаров. Например, пляжные шорты Billionaire Couture обойдутся примерно в 37 тысяч рублей, а пальто-тренчкот из крокодиловой кожи — почти в 10 миллионов рублей.

Бренд Billionaire Couture основан в 2003 году итальянским предпринимателем и одним из владельцев «Формулы-1» Флавио Бриаторе. В 2016 году контрольный пакет акций марки приобрела компания Philipp Plein.