Макгрегор поведал о любимом футбольном клубе

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор признался, что болеет за «Ливерпуль». Об этом сообщает 101greatgoals. Видео было опубликовано на странице портала в Twitter.
«Да, я красный! К черту "Эвертон"!» — сказал Макгрегор. Обстоятельства, при которых 29-летний боец произнес эти слова, не уточняются.
26 августа ирландец проведет боксерский поединок с американцем Флойдом Мэйуэзером. Бой состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и пройдет в рамках первой средней весовой категории (до 69 килограммов).
«Ливерпуль» и «Эвертон» базируются в одном городе и являются принципиальными соперниками.