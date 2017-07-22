Представлен официальный постер к бою Мэйуэзер — Макгрегор

Телеканал Showtime представил официальный постер к бою между американским боксером Флойдом Мэйуэзером и ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегрором. Фото было опубликовано на странице телеканала в Twitter.

Бой Мэйуэзера и Макгрегора состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США) 26 августа. Поединок пройдет по правилам бокса в первой средней весовой категории (до 69,85 килограмма).

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По неофициальной информации, гонорар Макгрегора за поединок составит 75 миллионов долларов, Мэйуэзера — 100 миллионов.

40-летний американец одержал победы во всех 49 боях в профессиональной карьере (26 нокаутом). 28-летний ирландец провел 24 поединка по правилам ММА, в которых одержал 21 победу (18 нокаутом) и потерпел три поражения.